А. Саснович сегодня сыграет в четвертьфинале турнира в Белграде

Источник материала: БT

Александра Саснович сегодня будет бороться за выход в полуфинал турнира серии WТА в Белграде. Из-за непогоды в столице Сербии некоторые встречи 2-го круга были перенесены. Менее часа назад определилась соперница Александры - это будет колумбийка Камила Мария Осорио Серрано. Ориентировочно в 17 часов она выйдет на корт против Саснович. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" .





Читайте также:





