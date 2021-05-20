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А. Саснович сегодня сыграет в четвертьфинале турнира в Белграде
20.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Александра Саснович сегодня будет бороться за выход в полуфинал турнира серии WТА в Белграде. Из-за непогоды в столице Сербии некоторые встречи 2-го круга были перенесены. Менее часа назад определилась соперница Александры - это будет колумбийка Камила Мария Осорио Серрано. Ориентировочно в 17 часов она выйдет на корт против Саснович. Прямая трансляция на телеканале
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Александра Саснович сегодня будет бороться за выход в полуфинал турнира серии WТА в Белграде. Из-за непогоды в столице Сербии некоторые встречи 2-го круга были...
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