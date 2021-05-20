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БАТЭ дома побеждает "Спутник" - 2:1

20.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Другой финалист кубка Беларуси БАТЭ у себя дома принимал чемпиона первой лиги прошлого сезона - речицкий "Спутник". Ясинский помог гостям открыть счет в матче. Пенальти Умарова восстановил паритет. Точку в игре поставил Филиппович. В воскресенье 23 мая в 19:00 "Ислочь" встречается с БАТЭ в Гомеле в финале Кубка.
 
Теги: Гомель
 
 
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Другой финалист кубка Беларуси БАТЭ у себя дома принимал чемпиона первой лиги прошлого сезона - речицкий "Спутник". Ясинский помог гостям открыть счет в матче....
 
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