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БАТЭ дома побеждает "Спутник" - 2:1
20.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДругой финалист кубка Беларуси БАТЭ у себя дома принимал чемпиона первой лиги прошлого сезона - речицкий "Спутник". Ясинский помог гостям открыть счет в матче. Пенальти Умарова восстановил паритет. Точку в игре поставил Филиппович. В воскресенье 23 мая в 19:00 "Ислочь" встречается с БАТЭ в Гомеле в финале Кубка.
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Другой финалист кубка Беларуси БАТЭ у себя дома принимал чемпиона первой лиги прошлого сезона - речицкий "Спутник". Ясинский помог гостям открыть счет в матче....
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