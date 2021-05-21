Источник материала: Sputnik Беларусь

Итак, сегодня в "одной соседней стране" четырьмя матчами откроется чемпионат мира по хоккею. В пятницу свой стартовый поединок на льду совсем непрезентабельного для топ-уровня "Олимпийского спортивного центра" проведет и сборная Беларуси, возглавляемая уже очень опытным наставником Михаилом Захаровым. Соперник – национальная дружина Словакии.

Однако, как полагает колумнист Sputnik Руслан Васильев, никак невозможно пройти мимо "гвоздевой" новости, что пришла из стана минского "Динамо": Крэйг Вудкрофт продолжит тренировать "зубров"!

Полный вперед, Мистер!

Безусловно, менеджмент "зубров", продлив соглашение с канадским специалистом, порадовал большинство поклонников "бело-синего" клуба. Конечно, мир не без добрых людей, коим Вудкрофт, скажем, лично не симпатичен, а то и вовсе как кость поперек горла. Всем не угодишь, да и насильно мил не будешь. Но болельщиков, которые нынче воспринимают Мистера в штыки, объективно немного. Скорее всего, недоброжелателей минимум.

Все потому, что крайний сезон получился в динамовском исполнении насыщенным, чрезвычайно любопытным, и даже успешным, если использовать метод сравнения. "Зубры" были заметной командой в КХЛ, сказав свое слово и в плей-офф Кубка Гагарина. По-прежнему настаиваю, что серия минчан со СКА – самая зрелищная во всем розыгрыше. Кстати, это и нашло свое отражение в спросе на подопечных Вудкрофта, вовсе не стихийно возникшем на "весеннем рынке хоккейного труда".

Благо Мистер не просто сумел создать условия для развития индивидуальных талантов, но и объединил своих хоккеистов в коллектив, что предопределяет командные достижения. Как писал болельщик Альберт Эйнштейн: "Единственный разумный способ обучать людей – это подавать им пример". Своим фанатичным отношением к хоккею Вудкрофт заразил игроков, и это тот случай, когда пандемия приветствуется.

Так что сохранение Мистера являлось первоочередной задачей динамовцев, а сейчас, когда она решена, уже можно сосредоточиться на продолжении подписной компании, имеющей цель формирование состава "зубров" на грядущий сезон. Благо и чемпионат мира будет в помощь.

Последний шанс Захарова?

Мой ответ – да. Я действительно считаю, что для Михаила Захарова чемпионат мира-2021 - последний шанс доказать, что он не какой-нибудь заурядно-местечковый тренеришка, а классный тренер, и заслуживает перспективы поработать в качестве рулевого в той же КХЛ.

А о том, как ММЗ чаял вырваться на "просторы континентальной лиги" хорошо известно. Амбиций у Михаила Михайловича предостаточно, но они до сих пор не реализованы. В клубной карьере только "Юность", а все предыдущие его правления в сборной завершались либо неудачами (поражение в олимпийской квалификации к Белым играм-2006 в Турине), либо неоднозначными выступлениями (Белые игры-2010 в Ванкувере). В итоге и достойных заграничных предложений не поступало, ибо считать таковым украинскую командировку не приходится.

Так что ныне для Захарова вопрос, во-первых, стоит. Во-вторых, он – вопрос - стоит ребром: или – или. Либо Михаил Михайлович добьется со сборной Беларуси успеха, заставив о себе говорить, как о наставнике умеющем "ставить игру" и "делать команду" (есть слух, что ММЗ вслух помечтал о выигрыше медалей), либо будет вынужден смириться с теми пренебрежительными взглядами, коими его наградят оппоненты. Но, что еще досаднее, примеры Скабелка, Андриевского, да и Занковца, что работали и работают с российскими клубами, будут, как и раньше, дразнить его самолюбие.

Разбежка в прогнозах на предмет результата белорусской сборной огромна. Кто-то действительно пророчит успех, а кто-то с радостью отмечает, что IIHF приняла очередное не спортивное, а, значит, бредовое решение о "закрытии элитного дивизиона", из которого никто не вылетит по итогам майски-июньских ристалищ ледовых рыцарей.

Чемпионат автоматически лишился одной из традиционно острых интриг, обессмыслив массу матчей турнира. Особенно на второй недели игр в группах. Да и главное, что попран основополагающий спортивный принцип, дискриминированы национальные команды из нижних дивизионов. Кому нужна такая ни на что негодная международная федерация, не исполняющая своих организационных функций?! Уж пусть простит меня за сию резкость месье Фазель, но любишь медок – люби и холодок.

Однако вернемся к радости отдельных экспертов. О чем говорит всполох энтузиазма в ответ на решение IIHF обезопасить элитный дивизион от печалей вылета? Все просто: на словах надежды на прорыв, но подспудно опаска оконфузиться.

И тут есть еще один нюанс, который неправильно упускать из виду. Нельзя забыть, что Захаров, между прочим, уже два клубных сезона вне регулярной тренерской практики, не сыграв и со сборной ни одного официального турнира. Ковидные страсти отменили и прошлогодний "мир", и олимпийскую квалификацию. Для такой кипучей натуры, как у ММЗ (по прежним летам) – это тяжелейшее испытание.

Но кто знает что у Захарова сейчас на сердце, душе. Вдруг притихли мечты, усохли горизонты, и жизнь степенного хорошо обеспеченного буржуа обнаружила свои прелести? Годы властны над нами. Особенно если есть мысли о покое, в варианте мастера болельщика Булгакова.

Впрочем, это всего лишь ничем не подтвержденная гипотеза, которую дополню только следующим выводом. Иногда я себя спрашиваю, что было бы с белорусским хоккеем, привези уроженца Усть-Каменогорска для старта карьеры не в Минск, а в какой-нибудь сибирский город Советского Союза? Ответ таков: в этом случае очень многое бы у нас в ледовой игре сложилось иначе. Лучше ли, хуже ли – не ясно. Но то, что по-другому - факт!

А вообще белорусский тренерский штаб на чемпионат мира-2021 сформирован очень занятно. Один тренер – Кравец, потерял работу в КХЛ, расставшись с "Витязем". Другой – Воробьев - напротив, получил пост в "Амуре", и уже пообещал перевернуть горы. Третий - босс Захаров, страдает несбывшимися/несбыточными мечтами.

Что ж, напомню прописную истину: имеет надежду только те, кто держит брань. Этот тезис сформулирован еще в Книге Бытия.

Отличное расписание

Учитывая предысторию того, как ЧМ-2021 получил прописку только в "одной соседней стране", конечно, есть риски впасть в излишне критическое настроение в оценках организационных потуг хозяев. Но факты упрямая вещь.

Вспомогательная инфраструктура в "Олимпийском спортивном центре" (кстати, если "олимпийский", то зачем еще плюсовать "спортивный"?) – это "цыганский табор". Раздевалки и все, что необходимо хоккеистам для подготовки к матчам – временные конструкции.

Причем они сооружены методом банальных перегородок. Крыша есть только над душевыми и туалетами а-ля вагончики. Поэтому очень уместно опасение, что сразу высказал наш опытный форвард Стефанович на предмет эффективности сушилок. Взмокшая форма может киснуть.

Условия спартанские, а порой и откровенно забавные. Вот сумели организаторы ЧМ в последний момент аврально ввести в строй тренировочный каток "Даугава", но переодеваться в хоккейную амуницию приходится в "ОСЦ", а потом ехать на автобусе. Причем, не пять минут, а больше.

Но толковее и лучше все равно ничего уже не будет. Однако есть один и весьма существенный нюанс, который позитивен для белорусской дружины. Речь о календаре матчей группового турнира. На сей раз все близко к идеальному раскладу.

Начинаем мы баталией со словаками, в чьем составе нет звезд (с ними беда во всех командах!), зато есть много молодежи. Кое-кто считается талантами, но поживем и увидим, кто круче: наш Климович или не наши Слафковски и Немец.

Но смысл в том, что если у Захарова есть амбиции, то словаков надо обыгрывать кровь из носу. Дальше день отдыха, что важно – мы плохо играем спаренные матчи, а затем – воскресенье и понедельник сражения со шведами и чехами. Можно цепляться и с ними, но даже если продуем – не беда. Главное, что перед баталией с Великобританией в среду – выходной день, что должен помочь справиться с бриттами. Да и следующие матчи с Данией и Швейцарией состоятся через день отдыха.

Поэтому ужасы спаренных поединков фактически отсутствуют. А что касается заключительного матча группового турнира с Россией, то к 1 июня выход в плей-офф уже надо бы гарантировать. Для пресечения дурацких разговоров о "соседской помощи", что традиционно терзают разгоряченные "теориями заговоров" умы.

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