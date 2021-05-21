|
Саснович не смогла пробиться в полуфинал турнира в Белграде
21.05.2021 15:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла выйти в 1/2 финала турнира категории WTA-250 в Белграде, сообщает Sputnik.
Белорусская спортсменка занимает 103 позицию в рейтинге WTA, ее соперница - колумбийка Мария Серрано - 115-е место. Саснович проиграла первый сет и не смогла восстановить равновесие сил во втором. Встреча закончилась в пользу Серрано - 6:4, 6:2.
Соперницы провели на корте 1 час 23 минуты.
Призовой фонд турнира, который завершится 22 мая, составляет 235 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка смогла одержать две виктории на соревнованиях в Сербии, но проиграла в пятницу колумбийской спортсменке.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)