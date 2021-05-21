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"Атлетико" намерено продлить контракт с Симеоне

22.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Руководство мадридского "Атлетико" хочет продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне, сообщает ESPN.

Стороны, по информации источника, уже ведут переговоры о новом соглашении. Для боссов "Атлетико" совершенно не важно, сможет ли Симеоне привести команду к чемпионскому титулу, так как в целом в клубе довольны работой аргентинского специалиста.

Нынешний контракт 51-летнего Симеоне с "Атлетико" действует до лета 2022 года. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до 2024-го. 

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2012 года, именно при нем команда в 2014 году становилась чемпионом страны в последний раз.

Под его руководством "матрасники" также выигрывали Суперкубок Испании и УЕФА, дважды побеждали в Лиге Европы и два раза становились финалистами Лиги чемпионов. 

За тур до окончания чемпионата Испании "Атлетико" занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Реал" на два очка. 

 
Теги: Минск
 
 
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"Матрасники" впервые с 2014 года могут выиграть чемпионат Испании, но даже если этого не произойдет, руководство клуба не изменит своего решения.
 
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