"Атлетико" намерено продлить контракт с Симеоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Руководство мадридского "Атлетико" хочет продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне, сообщает ESPN .

Стороны, по информации источника, уже ведут переговоры о новом соглашении. Для боссов "Атлетико" совершенно не важно, сможет ли Симеоне привести команду к чемпионскому титулу, так как в целом в клубе довольны работой аргентинского специалиста.

Нынешний контракт 51-летнего Симеоне с "Атлетико" действует до лета 2022 года. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до 2024-го.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2012 года, именно при нем команда в 2014 году становилась чемпионом страны в последний раз.

Под его руководством "матрасники" также выигрывали Суперкубок Испании и УЕФА, дважды побеждали в Лиге Европы и два раза становились финалистами Лиги чемпионов.

За тур до окончания чемпионата Испании "Атлетико" занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Реал" на два очка.