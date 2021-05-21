Гарет Бейл завершит карьеру в 2022 году - СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Форвард лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бейл может завершить карьеру в 2022 году, пишет AS .

Валлиец после завершения аренды в "Тоттенхэме" хочет вернуться в мадридский "Реал". В чемпионате Испании Бейл планирует провести еще один сезон. Затем, по информации источника, когда контракт со "сливочными" истечет, нападающий завершит карьеру в возрасте 33 лет.

В текущем сезоне чемпионате Англии Бейл провел 19 матчей, забил девять мячей и отдал две голевые передачи.