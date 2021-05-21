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Гарет Бейл завершит карьеру в 2022 году - СМИ
22.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая – Sputnik. Форвард лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бейл может завершить карьеру в 2022 году, пишет
Валлиец после завершения аренды в "Тоттенхэме"
В текущем сезоне чемпионате Англии Бейл провел 19 матчей, забил девять мячей и отдал две голевые передачи.
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Сейчас 31-летний нападающий доигрывает сезон в "Тоттенхэме", но на следующий он планирует в вернуться в Мадрид.
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