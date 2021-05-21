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ЧМ по футболу могут проводить раз в 2 года: ФИФА изучит вопрос

22.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит вопрос о возможности проведения чемпионатов мира каждые два года, сообщило агентство Reuters.

© Sputnik / Максим Богодвид
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Это предложение в пятницу выдвинула Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) на конгрессе FIFA.

Инициативу саудитов поддержали 166 национальных федераций, против высказались 22.

Руководитель FIFA Джанни Инфантино назвал предложение Саудовской Аравии " подробным и красноречивым".

Сейчас чемпионаты мира по футболу проводятся раз в четыре года. Последний состоялся в 2018 году в России, его выиграла сборная Франции, для которой этот титул стал вторым в истории.  

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас чемпионаты мира по футболу проводятся раз в четыре года, последний состоялся в 2018 году в России.
 
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