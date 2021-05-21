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ЧМ по футболу могут проводить раз в 2 года: ФИФА изучит вопрос
22.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая – Sputnik. Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит вопрос о возможности проведения чемпионатов мира каждые два года, сообщило агентство Reuters.
© Sputnik / Максим Богодвид
Это предложение в пятницу выдвинула Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) на конгрессе FIFA.
Инициативу саудитов поддержали 166 национальных федераций, против высказались 22.
Руководитель FIFA Джанни Инфантино назвал предложение Саудовской Аравии " подробным и красноречивым".
Сейчас чемпионаты мира по футболу проводятся раз в четыре года. Последний состоялся в 2018 году в России, его выиграла сборная Франции, для которой этот титул стал вторым в истории.
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Сейчас чемпионаты мира по футболу проводятся раз в четыре года, последний состоялся в 2018 году в России.
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