Ковальчук обвинил IBU в подлости, а МОК - в потере авторитета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Комментируя решение Международного союза биатлонистов (IBU) о переносе этапа Кубка мира из Беларуси в Финляндию, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук обвинил IBU в непорядочности.

"Люди поступили очень подло", - сказал министр в программе "Большой спорт" телеканала "Беларусь 5".

Сергей Ковальчук напомнил, что в 2020 году Международный союз биатлонистов неожиданно обратился к Беларуси с просьбой провести в Раубичах чемпионат Европы (первоначально соревнования должны были пройти в спортивном центре Техванди эстонского города Отепя, однако из-за теплой зимы и отсутствия снега Эстония не могла гарантировать проведение ЧЕ – Sputnik).

"Приходилось обращаться к главе государства с просьбой поддержать эту инициативу. Сроки были очень сжатые. Снега в Раубичах было недостаточно. Нам пришлось перевозить снег с Веснянки (микрорайон в Минске, где построена лыжероллерная трасса и каждую зиму создается запас снега – Sputnik), готовить трассу в сложных условиях", - сказал министр.

Он также отметил, что пришлось затратить много сил и финансовых средств, чтобы в кратчайшие сроки выполнить все подготовительные работы.

"В итоге мы получили самые высокие оценки после проведения турнира от руководства IBU. Это мероприятие рассматривалось как подготовка к этапу Кубка мира", - обратил внимание руководитель ведомства.

Министр рассказал, что ему лично позвонил Александр Лукашенко и сказал сделать все необходимое, чтобы никто ни в чем не нуждался, чтобы организация была на самом высоком уровне.

По оценке Сергея Ковальчука, решение IBU о переносе этапа Кубка мира из Беларуси в Финляндию – непорядочное "по отношению к государству, к людям, которые занимались, к детям, в первую очередь".

Он также отметил, что в Беларуси большая армия любителей биатлона, спортсмены амбициозные, а национальная федерация все мероприятия проводит на высоком уровне.

МОК теряет авторитет

Сергей Ковальчук отметил также, что в последнее время Международный олимпийский комитет (МОК) теряет международный авторитет.

"В кулуарах давно идут разговоры, что сегодня МОК теряет авторитет на международной арене. Боюсь, что наступит момент, когда страны объединятся и выдвинут какую-то альтернативу для проведения соревнований. Звучат призывы убрать тяжелую атлетику, где все объективно. Вместо этого хотят ввести, например, танцы, где все оценивают судьи", - сказал министр.

Открытое письмо

20 мая министерство спорта и туризма Беларуси опубликовало открытое письмо в адрес Международного союза биатлонистов. В письме выражено огорчение в связи с отменой этапа Кубка мира сезона 2021/2022 года в Минске.

"Беларусь придерживается позиции о том, что спорт должен быть вне политики и выступать средством объединения людей", - отмечается в письме.

Министерство выразило надежду, что решение об отмене этапа Кубка мира по биатлону в Минске все же будет пересмотрено и "дальнейшее сотрудничество с Международным союзом биатлонистов будет развиваться".

Отмена этапа Кубка мира в Минске

16 мая Международный союз биатлонистов объявил, что не будет проводить в 2022 году этап Кубка мира IBU по биатлону в Беларуси.

Престижные биатлонные соревнования должны были состоятся в Раубичах с 3 по 6 марта следующего года, однако в IBU пересмотрели график стартов сезона 2021/2022. Турнир перенесли в финский Контиолахти.

Как говорилось в сообщении союза, решение о переносе мероприятия принято "в свете текущей ситуации в Беларуси".

Не первые отмененные соревнования

Ранее было принято решение перенести из Минска чемпионат мира по хоккею - мировое хоккейное первенство пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года в Латвии.

Международный союз современного пятиборья перенес из белорусской столицы чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу.

В марте стало известно, что страна лишена возможности проведения командного чемпионата Европы по настольному теннису.