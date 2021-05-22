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Вторая сенсация на ЧМ в Риге: Дания впервые обыграла Швецию
22.05.2021 15:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая – Sputnik. Сборная Дании по хоккею обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира в Риге, сообщает Sputnik.
Поединок группы А Дания – Швеция состоялся в субботу. Датчане одержали победу со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).
Заброшенными шайбами в составе датчан отметились Никлас Йенсен (31, 38 и 49-я минуты), Эмиль Кристенсен (39-я). У шведов отличились Карл Клинберг (22 и 51-я) и Хенрик Тёммернес (36-я).
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Команда Дании впервые в истории обыграла шведскую сборную.
Это не первая сенсация на турнире, который стартовал в латвийской столице накануне. Напомним, вчера хозяева мирового первенства нанесли поражение канадской сборной (2:0).
Белорусы в Риге пока провели только одну встречу – в пятницу играли против Словакии. Счет
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Сборные Швеции и Дании выступают в одной группе с командами Беларуси, России, Чехии, Словакии, Швейцарии и Великобритании.
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