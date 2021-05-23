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IIHF дисквалифицировала норвежского защитника за удар в голову в матче ЧМ

23.05.2021 13:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. Дисциплинарная комиссия IIHF дисквалифицировала на одну игру норвежского защитника Эмиля Лиллеберга, сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея.

Инцидент произошел в субботу на 23-й минуте матча в группе В - Норвегия-Германии. Лиллеберг в своей зоне обороны предпринял попытку отобрать шайбу у немецкого нападающего Максимилиана Кастнера. После того, как форвард бросил по воротам, норвежец ударил его плечом в голову.

Поначалу Лиллеберг был наказан малым штрафом и 10-минутным дисциплинарным за атаку в область головы и шеи. Правда, комиссия IIHF после изучила видеоматериалы, признав действия норвежца неоправданными. Было принято решение отстранить Лиллеберга на один матч. К слову, в субботней встрече норвежцы проиграли со счетом 1:5.

В воскресенье Норвегия проведет встречу против Италии. Таким образом, помочь своей команде защитник сможет лишь 25 мая, тогда его команда сыграет со сборной Финляндии.

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Теги: Минск
 
 
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Поначалу спортсмен получили меньшее наказание, но после изучения видеоматериалов был отстранен на одну игру.
 
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