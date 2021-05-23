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Белорусские хоккеисты обыграли шведов во втором матче ЧМ в Риге
23.05.2021 19:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Белорусские хоккеисты одолели шведов во втором матче чемпионата мира-2021 в Риге, сообщает Sputnik.
Встреча началась активно, форвард сборной Беларуси Егор Шарангович практически сразу был удален на четыре минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Тем не менее, реализовать численное преимущество у хоккеистов Швеции не получилось, они атаковали чаще, но огорчить голкипера белорусов не смогли. К концу первой 20-минутки активизировались и подопечные Михаила Захарова, однако первый и второй периоды прошли без заброшенных шайб.
На 41-й минуте матча переломить ход встречи удалось белорусскому нападающему Герману Нестерову, который с передачи Михаила Стевановича "размочил" счет. Восстановить равновесие сил у шведов не получилось, встреча закончилась победой белорусов – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Это первая победа для нашей "националки" на мировом форуме.
В пятницу белорусы уступили словакам в стартовом матче чемпионата мира со счетом 2:5. Первые три шайбы подопечные Михаила Захарова пропустили в первом периоде, который он назвал провальным. Тем не менее, специалист подчеркнул: "второй и третий период мы хорошо сыграли".
Следующую встречу белорусская сборная проведет завтра, 24 мая, против команды Чехии в 20:15.
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Подопечные Михаила Захарова проиграли словакам в стартовом матче, но во второй встрече мирового форума против шведских спортсменов белорусы реабилитировались.
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