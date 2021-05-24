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Литовские футболисты не приедут на матчи в Беларусь
24.05.2021 14:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Сборные футболистов Литвы не примут участия в матчах, проходящих в Беларуси, об этом заявил представитель футбольной федерации страны на пресс-конференции в понедельник.
Молодежная сборная Литвы отказалась от участия в матче с белорусской "молодежкой", который должен был состояться 8 июня в Минске. А литовская "националка" не планирует приезжать в Беларусь на товарищескую встречу, которая намечена на 16 ноября.
По словам генерального секретаря Литовской федерации футбола Эдгардаса Станкявичюса, которые привела телерадиокомпания LRT, ни взрослая, ни молодежная сборная однозначно не будет участвовать в матчах в связи "со сложившейся ситуацией".
Он подчеркнул, что между футбольными федерациями Литвы и Беларуси подписан контракт, но "в политическом контексте слишком опасно было бы рисковать командой".
© Sputnik / Сергей Гунеев
Станкявичюс также добавил, что решение по матчу сборной должно сперва одобрить УЕФА. Но выразил надежду, что оно будет получено, учитывая инцидент с самолетом Ryanair, который в воскресенье экстренно сел в аэропорту Минска.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая
Информация о минировании не подтвердилась, а СК Беларуси позже сообщил о
Как стало известно позднее, по результатам проверки был задержан
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В Минске в этом году у двух футбольных сборных Литвы были запланированы товарищеские встречи с белорусскими командами.
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