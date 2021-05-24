Литовские футболисты не приедут на матчи в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Сборные футболистов Литвы не примут участия в матчах, проходящих в Беларуси, об этом заявил представитель футбольной федерации страны на пресс-конференции в понедельник.

Молодежная сборная Литвы отказалась от участия в матче с белорусской "молодежкой", который должен был состояться 8 июня в Минске. А литовская "националка" не планирует приезжать в Беларусь на товарищескую встречу, которая намечена на 16 ноября.

По словам генерального секретаря Литовской федерации футбола Эдгардаса Станкявичюса, которые привела телерадиокомпания LRT, ни взрослая, ни молодежная сборная однозначно не будет участвовать в матчах в связи "со сложившейся ситуацией".

Он подчеркнул, что между футбольными федерациями Литвы и Беларуси подписан контракт, но "в политическом контексте слишком опасно было бы рисковать командой".

Станкявичюс также добавил, что решение по матчу сборной должно сперва одобрить УЕФА. Но выразил надежду, что оно будет получено, учитывая инцидент с самолетом Ryanair, который в воскресенье экстренно сел в аэропорту Минска.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На место выбыли саперы, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность.

Информация о минировании не подтвердилась, а СК Беларуси позже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Самолет пробыл в минском аэропорту семь с половиной часов, после чего вылетел в Вильнюс.

Как стало известно позднее, по результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред признанных экстремистскими Telegram-канала Nexta и редактор "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета.

Читайте также: