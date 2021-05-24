Басков: мы всерьез обеспокоены безопасностью наших игроков в Риге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сделал заявление по поводу инцидента с заменой государственного флага Республики Беларусь в столице Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею, сообщили в пресс-службе ФХБ.

По словам Баскова, этот жест рижской администрации в федерации оценивают как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Беларусь на ЧМ по хоккею – 2021.

"Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств", – сказал Дмитрий Басков.

Кроме того, он заявил, что федерации известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания белорусской сборной.

"Все эти факты прямо нарушают кодекс поведения ИИХФ, которым должны руководствоваться и страны – организаторы турниров под эгидой Международной федерации хоккея", – заявил Басков.

Он подчеркнул, что ФХБ всерьез обеспокоена безопасностью игроков сборной в Риге.

"Надеемся, что ИИХФ сможет обеспечить не только дополнительные меры защиты команды от внешнего давления, но и исполнение собственных нормативных актов", – резюмировал Дмитрий Басков.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что президенту ИИХФ, оргкомитету ЧМ в Риге и руководству Федерации хоккея Латвии уже направлена официальная нота в связи с заменой государственного флага Беларуси.

Ранее по факту данного инцидента в МИД Беларуси был вызван посол Латвии Эйнарс Семанис: ему предложено покинуть страну в течении 24 часов. Беларусь также высылает все посольство, за исключением одного технического сотрудника. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства необходимо покинуть страну в течение двух суток.

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