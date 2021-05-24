|
Басков: мы всерьез обеспокоены безопасностью наших игроков в Риге
24.05.2021 19:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сделал заявление по поводу инцидента с заменой государственного флага Республики Беларусь в столице Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею, сообщили в пресс-службе ФХБ.
По словам Баскова, этот жест рижской администрации в федерации оценивают как акт глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Беларусь на ЧМ по хоккею – 2021.
"Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств", – сказал Дмитрий Басков.
Кроме того, он заявил, что федерации известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания белорусской сборной.
"Все эти факты прямо нарушают кодекс поведения ИИХФ, которым должны руководствоваться и страны – организаторы турниров под эгидой Международной федерации хоккея", – заявил Басков.
Он подчеркнул, что ФХБ всерьез обеспокоена безопасностью игроков сборной в Риге.
"Надеемся, что ИИХФ сможет обеспечить не только дополнительные меры защиты команды от внешнего давления, но и исполнение собственных нормативных актов", – резюмировал Дмитрий Басков.
В сообщении пресс-службы также отмечается, что президенту ИИХФ, оргкомитету ЧМ в Риге и руководству Федерации хоккея Латвии уже направлена официальная нота в связи с заменой государственного флага Беларуси.
Ранее по факту данного инцидента в МИД Беларуси был
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство ФХБ надеется, что Международная федерация хоккея сможет обеспечить дополнительные меры защиты для белорусской сборной.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)