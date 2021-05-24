Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Трудная выдалась неделя для главного тренера клуба БАТЭ Виталия Жуковского: всего за несколько дней наставник успел отметить день рождения, проститься с отцом и выиграть свой первый трофей в матче против бывшей команды.

Тем временем в Высшей лиге тоже случилось немало интересного, но обо всем по порядку.

Кубок как память

В финале Кубка Беларуси сошлись "Ислочь" и БАТЭ. "Волки" в этом сезоне предстали сильно обновленными и помолодевшими. Из аксакалов в составе остался разве что Дмитрий Комаровский, который сказал свое веское слово и в решающем матче. Тренерский штаб тоже сменился, на смену Жуковскому отправился начинающий тренер Артем Радьков. Сейчас команда идет в серединке таблицы чемпионата и на первый в истории клуба финал возлагала большие надежды.

БАТЭ не ругал за последнее время только ленивый. Между тем, желто-синие пробились к кубку и уверенно занимают первое после "Шахтера" место в чемпионате. Сложные времена с эмоциональными качелями не помешали Жуковскому как следует настроить своих парней на противостояние с "Ислочью". БАТЭ был сосредоточен, заряжен на борьбу в каждом эпизоде, и, как итог, открыл счет еще в первом тайме.

Не так уж и много шансов было у "волков", чтобы отыграться. Но сработал "знак качества": капитан Комаровский забил красивейший гол со штрафного. К сожалению молодняка, представляющего минский район, этого не хватило для перевода игры в дополнительное время. Бывший центральный защитник "Ислочи" Павел Рыбак выиграл верховую борьбу после подачи штрафного и нанес точный удар по воротам. Этому голу суждено было стать победным.

БАТЭ решил задачу минимум на нынешний сезон, а тренерский штаб сбросил с себя оковы ответственности. Теперь за плечами уже есть и первый трофей, и благодарность болельщиков и руководства. Эти обстоятельства наверняка пойдут команде на пользу. Кстати, Жуковский планирует приехать на могилу отца с завоеванной чашей. Красивый и достойный жест.

Есть повторение рекорда

Центральный матч чемпионата – это, конечно, поединок "Шахтера" и "Динамо". Встречались два лидера турнирной таблицы, хотя и разделенные 7 очками. Команде Леонида Кучука не повезло потерять нескольких ключевых исполнителей. Украинец Бацула, белорусы Путило и Кисляк не смогли принять участие в этом сражении. Совсем недавно мы писали о важности того же Путило для игры "Динамо" в атаке. Ничего удивительного, что в созидании "бело-синие" в этот раз выглядели откровенно слабо.

Да и вообще игра не радовала феерией голевых моментов. Если кто-то из болельщиков ожидал результативного футбола с множеством запоминающихся размашистых атак, то остался явно недоволен увиденным. Впрочем, для солигорских любителей футбола самое главное все-таки случилось ближе к концу поединка. Дембо Дарбо воспользовался секундным замешательством в оборонительных порядках "Динамо" и отправил мяч в сетку. 10 голов в 10 матчах и предметный интерес со стороны нескольких клубов российской Премьер-лиги. Таков промежуточный итог выступлений ганца за "Шахтер". Похоже, инвестиции в приобретение футболиста имеют все шансы быть отбитыми на его продаже.

Скандал тура

Гродненский "Неман" снова проиграл. На этот раз "желто-зеленые" оказались слабее брестского "Руха". Главный тренер команды Игорь Ковалевич и так подвергается довольно громкой критике, а теперь его коллектив и вовсе опустился на 14-е место в турнирной таблице. Это, между прочим, уже зона вылета. Не выдержал наставник после очередного поражения и выдал в диктофоны журналистов пространный спич, в котором обвинил судей в благосклонности более богатому "Руху". Чтобы ничего не выдумывать, приведем прямую цитату: "Рух" не мог забить. Помог это сделать Щербаков (арбитр матча – Sputnik). Дальше судейское удаление. Одинаковые правила для всех, но в этой игре для "Немана" и "Руха" они были разными. И комментировать особо больше то и нечего".

– Считаете ли вы, что удаление было незаслуженным?

– А вы не считаете? Вы видели нарушение у Твэ, когда у него уже была карточка? Такой же срыв атаки был. Там не заслуживало? Или просто "Рух", может, побогаче? Как вы считаете? Вы смотрели? Тогда чего вы мне такой вопрос задаете?

– А что насчет пенальти?

– То, что я видел и то, что посмотрел по картинке… Я не судья, но, на мой взгляд, его не было. Но, по мнению арбитра, он был.

Кажется, главный тренер "Немана" может нарваться на штрафные санкции от федерации футбола. Все же порой стоит просто выдохнуть и тщательно обдумать свои слова. С другой стороны, футбол – игра, построенная на эмоциях и нервах. Так что будем снисходительны к Ковалевичу. Он действительно всей душой любит свое дело, иногда эта любовь выходит боком.

Ожидаемая неожиданность

Беспроигрышная серия "Динамо-Брест" на старте сезона внезапно насчитала аж 9 матчей. Когда Сергей Ковальчук и его ассистенты зимой лепили команду "из того, что было", мало кто мог предположить, что на выходе получится крепкий и боеспособный коллектив. Тем не менее, "Динамо" забралось достаточно высоко и радовало болельщиков, но случилась неприятная осечка в Минске. Игра против "горожан" должна была стать отличным шансом на продление серии, но закончилась минимальным поражением.

Тем временем еще одно открытие сезона – "Гомель" – выдал сверхрезультативное областное дерби против "Славии". Матчи этих команд довольно часто получаются яркими, но субботняя встреча была на редкость хороша. Отличный сюжет и красивые забитые голы, особенно автору этих строк запал в душу бильярдный удар в левый угол от Руслана Юденкова. Кстати, этот выстрел капитана оказался для "Гомеля" победным. Команда снова поднялась в турнирной таблице на четвертое место. Только представьте, ведь эта строчка может стать пропуском в еврокубковую кампанию!

Правда, позади только треть чемпионата, и торопить события сейчас точно не стоит. Впереди еще слишком много интересного.