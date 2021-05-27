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Сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от Великобритании на чемпионате мира
27.05.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды Великобритании в рамках поединка группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу наших соперников. Первую шайбу белорусы пропустили в стартовой двадцатиминутке. На второй перерыв уходили, проигрывая уже со счетом 1:3. Третий отрезок матча остался за нашей командой, но и этого не хватило для общей победы. В турнирной таблице британцы, для которых эта победа в высшем дивизионе чемпионатов мира стала первой за последние 59 лет, сравнялись с нашей командой по набранным баллам. Следующий поединок команда Михаила Захарова проведет 28 мая против сборной Дании.
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Сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды Великобритании в рамках поединка группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 в...
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