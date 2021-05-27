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Испанский "Вильярреал" - победитель Лиги Европы по футболу

27.05.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В сумасшедшем по накалу поединке команда Унаи Эмери только в серии послематчевых пенальти переиграла "Манчестер Юнайтед". Основное время встречи завершилось с ничейным счетом 1:1. На гол Моренов в первом тайме англичане ответили ударом Кавани во втором. Победу испанцам в продолжительной серии послематчевых 11- метровых принес отраженный Рульи удар де Хеа. 

 
 
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В сумасшедшем по накалу поединке команда Унаи Эмери только в серии послематчевых пенальти переиграла "Манчестер Юнайтед". Основное время встречи завершилось с...
 
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