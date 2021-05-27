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Швейцария разгромила Словакию на ЧМ в Риге

27.05.2021 19:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Сборная Швейцарии по хоккею с крупным счетом обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира в Риге, сообщает Sputnik.

Поединок группы А Швейцария – Словакия состоялся в четверг. Победу праздновали швейцарские хоккеисты со счетом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1).

В составе швейцарцев шайбы забросили Рафаэль Диас (10-я минута), Свен Андригетто (21-я), Ромен Леффель (26-я и 55-я), Грегори Хофман (37-я и 53-я), Тимо Майер (41-я) и Филипп Курашев (45-я). Гол престижа за словаков забросил Михал Криштоф (46-я).

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Сборная Швейцарии, в активе которой стало 9 очков, в субботу встретится с командой России (9). Словаки (9) в этот же день сыграют с командой Дании (5).

Сегодня также состоялся матч США – Латвия в группе В. Американцы были сильнее хозяев турнира – 4:2 (2:2, 2:0, 0:0). У победителей отличились Мэтт Теннисон (2-я), Брайан Бойл (15-я), Тревор Мур (32-я) и Мэттью Бенирс (34-я). У латвийской сборной – Микс Индрашис (6-я) и Ренарс Крастенбергс (17-я).

В следующем матче турнира сборная США (9) 29 мая встретится с командой Норвегии (3), которая днем ранее сыграет со сборной Латвии (7).

 
Теги: Минск
 
 
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Швейцарцы после четырех игр поднялись на первое место в турнирной таблице с девятью баллами в активе.
 
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