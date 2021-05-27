|
В НХЛ определились еще два четвертьфиналиста
27.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
За океаном в НХЛ определились еще два четвертьфиналиста. "Нью-Йорк Айлендерс" в шестом матче с "Питтсбург Пингвинз" были сильнее - 5:3. В 1/4-й плей-офф Кубка Стэнли "островитян" ждут "Бостон Брюинз". "Гризли" выбили из борьбы "Вашингтон Кэпиталз". Еще одним участником следующего раунда стала "Тампа-Бэй Лайтнинг". "Молнии" в решающем поединке не оставили шансов "Флориде Пантерз" - 4:0. Соперником "Тампы" станет "Каролина" либо "Нэшвилл".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За океаном в НХЛ определились еще два четвертьфиналиста. "Нью-Йорк Айлендерс" в шестом матче с "Питтсбург Пингвинз" были сильнее - 5:3. В 1/4-й плей-офф Кубка Стэнли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)