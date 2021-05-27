Сборная Беларуси по футболу осталась на 89-й позиции в новом рейтинге FIFA

Источник материала: БT

Между Габоном и Арменией в новом рейтинге FIFA сборная Беларуси по футболу осталась на 89-й позиции. За прошедший месяц главная команда страны не сыграла ни одного матча, ее рейтинг не изменился. Но уже 2 и 7 июня белорусы во главе с исполняющим обязанности главного тренера Георгием Кондратьевым дома сразятся в контрольных встречах с Азербайджаном и Сьерра-Леоне. На сборы вызвана значительно обновленная обойма футболистов. Лидирует в рейтинге FIFA по-прежнему Бельгия.



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