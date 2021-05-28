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Белорусы сыграют с датчанами на ЧМ в Риге в пятницу
28.05.2021 10:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Хоккеисты сборной Беларуси в пятницу проведут очередной матч группового раунда чемпионата мира против команды Дании, сообщает Sputnik.
Поединок состоится на льду Олимпийского спортивного центра в Риге. Стартовая сирена прозвучит в 20:15 (по минскому времени). Игру в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
Белорусы пока занимают предпоследнее место в группе А – в четырех матчах национальная команда набрала четыре очка. Для выхода в плей-офф подопечным Михаила Захарова необходимо одерживать хотя бы две победы в оставшихся трех встречах.
Датчане идут пятыми в группе с пятью баллами в активе.
До этого дня соперники встречались шесть раз, в том числе дважды во втором дивизионе. Последний поединок белорусы и датчане провели на ЧМ-2015 в Чехии, тогда белорусы под руководством Дэйва Льюиса с крупным счетом обыграли Данию (5:1).
Остальные матчи пятницы: Швеция - Великобритания (группа А, начало в 16:15), Казахстан - Канада, Латвия - Норвегия (группа В, 16:15 и 20:15 соответственно).
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Команде Михаила Захарова для попадания в плей-офф необходимо побеждать в двух из трех оставшихся матчей.
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