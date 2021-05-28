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На чемпионате мира по хоккею Швеция проиграла Чехии 2:4
28.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Команда Швеции, ведя 2 шайбы, заброшенные в первом периоде, все равно уступила сборной Чехии 2:4 на чемпионате мира по хоккею. 11-кратным чемпионам мира не везет уже в третий раз на этом форуме и они по-прежнему остаются последними в группе А. В группе В похожая ситуация у Италии, которая уступает в 4-м матче кряду, на этот раз финам - 0:3, а действующий чемпион мира благодаря этой виктории возглавил табель. Бепорусы сегодня в 20:15 на
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Команда Швеции, ведя 2 шайбы, заброшенные в первом периоде, все равно уступила сборной Чехии 2:4 на чемпионате мира по хоккею. 11-кратным чемпионам мира не везет уже в...
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