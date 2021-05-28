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Разгром в 3 периоде: сборная Беларуси проиграла Дании на ЧМ по хоккею
29.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли команде Дании на проходящем в эти в Риге дни чемпионате мира по хоккею, передает Sputnik.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Поединок состоятся на льду Олимпийского спортивного центра в столице Латвии вечером в пятницу 28 мая.
Белорусы начали встречу с "быстрого" гола – на второй минуте точный бросок сделал Артем Демков. Однако уже спустя три минуты датчане сумели сравнять счет – Николай Мейер сделал счет на табло 1:1.
В середине второго периода белорусская команда снова вышла вперед – отличился Михаил Стефанович (30).
В третьем периоде датчане начали очень активно атаковать ворота Алексея Колосова, и спустя пять минут это принесло плоды – сначала Маттиас Асперупп сделал счет 2:2. Еще через три минуты Маттиас Фром вывел датчан вперед, а Маркус Лауридсен довел цифры на табло до 4:2. На 52-й минуте Александер Труэ еще больше увеличил отрыв – 5:2.
Сейчас сборная Беларуси по-прежнему имеет 4 очка и находится на последнем месте (восьмом) в таблице группы А. Дания благодаря победе над командой Михаила Захарова поднялась на четвертое место и имеет все шансы на выход в четвертьфинал.
Напомним, из пяти матчей, проведенных на ЧМ в Риге, команда республики одержала только одну победу -
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В третьем периоде белорусы пропустили сразу четыре безответные шайбы, хотя вели в счете большую часть игры.
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