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Разгром в 3 периоде: сборная Беларуси проиграла Дании на ЧМ по хоккею

29.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли команде Дании на проходящем в эти в Риге дни чемпионате мира по хоккею, передает Sputnik.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Поединок состоятся на льду Олимпийского спортивного центра в столице Латвии вечером в пятницу 28 мая.

Белорусы начали встречу с "быстрого" гола – на второй минуте точный бросок сделал Артем Демков. Однако уже спустя три минуты датчане сумели сравнять счет – Николай Мейер сделал счет на табло 1:1.

В середине второго периода белорусская команда снова вышла вперед – отличился Михаил Стефанович (30).

В третьем периоде датчане начали очень активно атаковать ворота Алексея Колосова, и спустя пять минут это принесло плоды – сначала Маттиас Асперупп сделал счет 2:2. Еще через три минуты Маттиас Фром вывел датчан вперед, а Маркус Лауридсен довел цифры на табло до 4:2. На 52-й минуте Александер Труэ еще больше увеличил отрыв – 5:2.

Сейчас сборная Беларуси по-прежнему имеет 4 очка и находится на последнем месте (восьмом) в таблице группы А. Дания благодаря победе над командой Михаила Захарова поднялась на четвертое место и имеет все шансы на выход в четвертьфинал.

Напомним, из пяти матчей, проведенных на ЧМ в Риге, команда республики одержала только одну победу - над сборной Швеции (1:0).

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Теги: Минск
 
 
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В третьем периоде белорусы пропустили сразу четыре безответные шайбы, хотя вели в счете большую часть игры.
 
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