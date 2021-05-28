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Конте из "Интера" может перебраться в "Реал"

29.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Руководство мадридского "Реала" рассматривает кандидатуру Антонио Конте на пост главного тренера команды, пишет Sky Sport Italia.

Миланский "Интер" накануне объявил об отставке Конте с поста главного тренера. Специалист работал с командой с 2019 года и привел ее к чемпионскому титулу в Италии в прошлом сезоне.

По информации источника, руководство "сливочных" провело переговоры с Конте. Напомним, "Реал" расстался с Зинедином Зиданом 27 мая.

На Конте также претендует лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" рассматривают еще возможность возвращения на пост главного тренера Маурисио Почеттино, возглавляющего французский "Пари Сен-Жермен". Если это произойдет, то парижский клуб попытается привлечь на пост тренера Конте.

 
Теги: Минск
 
 
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После ухода из миланского "Интера" у специалиста есть несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и в АПЛ.
 
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