Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Руководство мадридского "Реала" рассматривает кандидатуру Антонио Конте на пост главного тренера команды, пишет Sky Sport Italia .

Миланский "Интер" накануне объявил об отставке Конте с поста главного тренера. Специалист работал с командой с 2019 года и привел ее к чемпионскому титулу в Италии в прошлом сезоне.

По информации источника, руководство "сливочных" провело переговоры с Конте. Напомним, "Реал" расстался с Зинедином Зиданом 27 мая.

На Конте также претендует лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" рассматривают еще возможность возвращения на пост главного тренера Маурисио Почеттино, возглавляющего французский "Пари Сен-Жермен". Если это произойдет, то парижский клуб попытается привлечь на пост тренера Конте.