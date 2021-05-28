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Конте из "Интера" может перебраться в "Реал"
29.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Руководство мадридского "Реала" рассматривает кандидатуру Антонио Конте на пост главного тренера команды, пишет
Миланский "Интер" накануне
По информации источника, руководство "сливочных" провело переговоры с Конте. Напомним,
На Конте также претендует лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" рассматривают еще возможность возвращения на пост главного тренера Маурисио Почеттино, возглавляющего французский "Пари Сен-Жермен". Если это произойдет, то парижский клуб попытается привлечь на пост тренера Конте.
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После ухода из миланского "Интера" у специалиста есть несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и в АПЛ.
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