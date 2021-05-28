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Президент "Барселоны" раскрыл детали переговоров с Месси и Куманом

29.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта рассказал о том, как идут переговоры с нападающим Лионелем Месси и главным тренером команды Роналдом Куманом, сообщает Twitter Barca Times.

В СМИ ранее появилась информация о том, что каталонцы предложили капитану команду десятилетний контракт. Сообщалось также, что Месси принял предложение.

© REUTERS / DANIEL LEAL-OLIVAS
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"Новый контракт Месси? Все хорошо, но пока он не подписан. Мы знаем, что вокруг будет много разговоров о Лео. Он любит клуб, а мы сделаем все, в своих возможностях, чтобы убедить его остаться", - сказал Лапорта.

Что касается главного тренер команды, то президент клуба отметил, что на следующей неделе он намерен провести с Куманом встречу.

Действующий контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня нынешнего года.

Соглашение главного тренера Роналда Кумана с каталонцами рассчитано до лета 2022 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение аргентинского форварда с клубом рассчитано до конца июня, новый контракт пока не подписан.
 
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