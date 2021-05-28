Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта рассказал о том, как идут переговоры с нападающим Лионелем Месси и главным тренером команды Роналдом Куманом, сообщает Twitter Barca Times.

В СМИ ранее появилась информация о том, что каталонцы предложили капитану команду десятилетний контракт. Сообщалось также, что Месси принял предложение .

"Новый контракт Месси? Все хорошо, но пока он не подписан. Мы знаем, что вокруг будет много разговоров о Лео. Он любит клуб, а мы сделаем все, в своих возможностях, чтобы убедить его остаться", - сказал Лапорта.

Что касается главного тренер команды, то президент клуба отметил, что на следующей неделе он намерен провести с Куманом встречу.

Действующий контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня нынешнего года.

Соглашение главного тренера Роналда Кумана с каталонцами рассчитано до лета 2022 года.