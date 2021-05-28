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Швеция выиграла Великобританию и сохранила шансы на плей-офф ЧМ

29.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Сборная Швеции по хоккею победила Великобританию на групповой стадии ЧМ по хоккею и максимально запутала турнирные расклады в группе "А".

Матч Швеции против Великобритании начался с активной игры номинальных гостей. Британцы даже первыми открыли счет – на 7-й минуте отличился Крик. Но затем шведы перехватили инициативу. Сначала Серенсен сделал счет 1:1, а во втором периоде отличились Пудас и Кемпе. В третьем периоде Кемпе довел счет до разгромного - 4:1. 

© Sputnik / Григорий Сысоев
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В группе "В" сборная Канады победила команду Казахстана со счетом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Эндрю Манжипан (7-я минута), Адам Херник (22), Коул Перфетти (48) и Коннор Браун (60), у казахстанцев дважды отличился Никита Михайлис (25, 42).

Канадцы после трех поражений на старте чемпионата мира одержали вторую победу подряд и с шестью очками занимают шестое место в турнирной таблице. Казахстанские хоккеисты идут на 5-й строчке, у них на очко больше. В следующем матче обе команды сыграют с итальянцами. Казахстанские хоккеисты проведут матч 29 мая, сборная Канады - 30 мая.

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Теги: Минск
 
 
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Благодаря этой победе шведы покинули последнее место в своей подгруппе, теперь 8-ю строчку занимают белорусы.
 
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