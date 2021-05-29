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"Торпедо-БелАЗ" принимает "Шахтер" в чемпионате Беларуси по футболу

29.05.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В Жодино в матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Торпедо-БелАЗ" встречается с лидером чемпионата - солигорским "Шахтером". "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию поединка. В случае виктории "горняки" установят рекорд по количеству побед подряд на старте сезона.
 
 
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В Жодино в матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Торпедо-БелАЗ" встречается с лидером чемпионата - солигорским "Шахтером". "Беларусь 5" ведет прямую...
 
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