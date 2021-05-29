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Сборная Беларуси по хоккею проиграла датчанам на чемпионате мира
29.05.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сборная Беларуси со счетом 2:5 уступила датчанам в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. После двух периодов команда Михаила Захарова благодаря шайбам Артема Демкова и Михаила Стефановича вела 2:1, однако в заключительной двадцатиминутке пропустила 4 шайбы. В турнирной таблице белорусы занимают последнее место.
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Сборная Беларуси со счетом 2:5 уступила датчанам в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. После двух периодов команда Михаила Захарова благодаря шайбам...
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