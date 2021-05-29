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Сборная Беларуси по хоккею проиграла датчанам на чемпионате мира

29.05.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сборная Беларуси со счетом 2:5 уступила датчанам в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. После двух периодов команда Михаила Захарова благодаря шайбам Артема Демкова и Михаила Стефановича вела 2:1, однако в заключительной двадцатиминутке пропустила 4 шайбы. В турнирной таблице белорусы занимают последнее место.

Следующий поединок наша сборная проведет завтра против Швейцарии. Начало прямой трансляции на "Беларусь 5" в 16:15. В этом матче белорусов устроит только победа.

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Сборная Беларуси со счетом 2:5 уступила датчанам в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. После двух периодов команда Михаила Захарова благодаря шайбам...
 
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