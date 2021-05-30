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Беларусь сыграет против Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
30.05.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сегодня на пятой кнопке болеем за наших хоккеистов. Сборная Беларуси на чемпионате мира проведет свою шестую игру в рамках группового раунда, в соперниках Швейцария. "Крестоносцы" после пяти матчей набрали 9 очков, у команды Михаила Захарова 4 балла. Только победа белорусов в основное время сохранит минимальные шансы на выход в плей-офф планетарного форума. Игра Беларусь - Швейцария начнется в 16:15 на
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Сегодня на пятой кнопке болеем за наших хоккеистов. Сборная Беларуси на чемпионате мира проведет свою шестую игру в рамках группового раунда, в соперниках...
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