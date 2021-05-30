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"Челси" выиграл Лигу чемпионов
30.05.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Английский финал остается за “Челси”! Лондонцы второй раз в истории побеждают в Лиге чемпионов. Единственный мяч в ворота "Манчестер Сити" в конце первого тайма провел Кай Хаверц - 1:0.
В прошлый раз "Челси" брали трофей в 2012 году. А для наставника "синих" Томаса Тухеля это первый подобный титул. Белорусские болельщики смогли насладиться футболом мирового уровня в прямом эфире. Финальный поединок транслировал
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Английский финал остается за “Челси”! Лондонцы второй раз в истории побеждают в Лиге чемпионов. Единственный мяч в ворота "Манчестер Сити" в конце первого тайма...
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