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"Челси" выиграл Лигу чемпионов

30.05.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Английский финал остается за “Челси”! Лондонцы второй раз в истории побеждают в Лиге чемпионов. Единственный мяч в ворота "Манчестер Сити" в конце первого тайма провел Кай Хаверц - 1:0.

В прошлый раз "Челси" брали трофей в 2012 году. А для наставника "синих" Томаса Тухеля это первый подобный титул. Белорусские болельщики смогли насладиться футболом мирового уровня в прямом эфире. Финальный поединок транслировал "Беларусь 1".

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Английский финал остается за “Челси”! Лондонцы второй раз в истории побеждают в Лиге чемпионов. Единственный мяч в ворота "Манчестер Сити" в конце первого тайма...
 
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