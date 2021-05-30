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Художественная гимнастика. Белоруски в первый день этапа Кубка мира завоевали 2 медали
30.05.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В первый день этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Италии белоруски завоевали 2 медали. В самом престижном виде программы - многоборье - Алина Горносько стала третьей, также бронзовую медаль белоруски завоевали в групповых упражнениях. Сегодня продолжается выступление в отдельных видах.
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В первый день этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Италии белоруски завоевали 2 медали. В самом престижном виде программы - многоборье - Алина Горносько...
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