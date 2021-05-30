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Ю. Щербацевич завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы
30.05.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Юрий Щербацевич - бронзовый призер чемпионата Европы по стрельбе. Континентальный форум принимает Хорватия. Белорус стал третьим в олимпийском виде программы - стрельбе из винтовки из трех положений на 50 метров. Причем перед решающей стрелковой сессией Щербацевич располагался на втором месте, однако в итоге пустил вперед норвежца Хенрика Ларсена, золото у его соотечественника Йона-Хермана Хега.
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Юрий Щербацевич - бронзовый призер чемпионата Европы по стрельбе. Континентальный форум принимает Хорватия. Белорус стал третьим в олимпийском виде программы -...
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