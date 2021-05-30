Беларусь проиграла Швейцарии

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Без каких-либо шансов на выход в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. Сборная Беларуси менее часа назад завершила поединок против команды Швейцарии. Итоговое поражение - 0:6. Наши парни набрали лишь 4 балла после 6 игр и теперь в октете А мы боремся с Великобританией, чтобы не оказаться на последней строчке группы. Напомним, главный тренер Михаил Захаров ехал в Ригу за медалями. Отметим, в нынешнем розыгрыше все участники первенства защищены от вылета и понижения в классе, так как турниры в низших дивизионах были отменены из-за пандемии COVID-19. Во вторник в 20:15 поединком против россиян нацкоманда завершит выступление. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".