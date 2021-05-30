Чемпионат мира по хоккею в Риге: спорт вне политики… или нет?

Источник материала: БT

Политические аномалии сегодня просочились буквально во все сферы. Как же здорово все-таки, что спорт вне политики… или нет? Эта концепция Пьера де Кубертена регулярно дает трещину. Но вот настоящую пробоину она получила как раз на этой неделе. Чемпионат мира по хоккею, который продолжается в Риге, все больше утопает в негативных эмоциях. Сама игра давно отошла на второй план. В Международной федерации хоккея уже называют организацию рижского планетарного форума одной из худших за все время проведения подобных стартов. На трибунах пока совсем нет болельщиков. Но это полбеды.

Дно власти этой страны пробили на глазах у хоккейных сборных и всего мира, когда надругались над государственной символикой нашей страны. Вопиющий произвол местных властей, мэра и главы МИДа, неудивительно и то, что самым активным участником и, возможно, организатором этой акции политического вандализма стал Нилс Студентс – это директор центра информационных ресурсов Посольства США в Латвии. Журналисты RuBaltic изучили его биографию и нашли весьма пикантный штрих. Этот любитель флагштоков ровно год назад закреплял радужный флаг ЛГБТ-сообщества.



Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис раскритиковал действия этих уличных хулиганов, добавив, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги. Еще были осуждения со стороны Международной федерации хоккея. Но начхав на это, рижская шпана, попавшая во власть, решила пойти дальше и убрать флаги самой федерации.



Если честно, то искренне жаль, что мы обращаем свое внимание на хоккейный форум не из-за побед и поражений, заброшенных шайб, а по причине политического скандала. Хотя события минувшего понедельника, скорее, претендуют на некий перфоманс, нежели на дипломатические действия. Но это не единственный абсурд чемпионата. Давайте восстановим всю панораму событий.



Рассказывает Кристина Камыш.



Passion. No Borders, что в переводе с английского означает "Страсть. Без границ". Это слоган чемпионата мира по хоккею в Латвии. И хотелось бы сказать, что рижский планетарный форум запомнится нам спортивными свершениями, красивыми шайбами и той самой страстью на льду. Но нет! Приз за самый скандальный турнир надо было бы уже вручить.



Немного истории. В мае 2017 года совместная заявка Минска и Риги на право проведения чемпионата в упорном голосовании опередила финскую. Красивый слоган - одна из причин той победы белорусско-латвийской концепции. Ведь высшая цель была показать хорошие отношения между одной страной из Евросоюза и другой, в него не входящей.



В январе Международная федерация хоккея перенесла минскую часть турнира. Границы в мире стали четкими как никогда, а те самые «добрые связи» нарушены.



В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис на пару с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем демонтировали государственный флаг Беларуси с центральной улицы столицы, где расположены знамена всех стран-участниц чемпионата планеты, и вместо него подняли полотнище с незарегистрированной символикой.







После этого Беларусь и Латвия обоюдно указали всем дипломатам на дверь

Параллельно с этими событиями бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес в соцсетях призвал Международную федерацию хоккея отстранить сборную Беларуси от участия на чемпионате мира. Такое предложение осталось без внимания. Наша нацкоманда и сейчас продолжает борьбу, доказывая — спорт должен быть вне политики.







Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Нота протеста. Команду караулят. Мы вообще поехали просто играть. Международная федерация хоккея должна разобраться.





Естественно, на все эти события не могла закрыть глаза Международная федерация хоккея. Рене Фазель потребовал от принимающей стороны вернуть государственный флаг Беларуси или убрать и официальное знамя IIHF с той скандальной улицы. Мартиньш Стакис выбрал второй вариант. Теперь вместо символа спортивной организации развевается бело-голубой флаг Риги.







Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея:





Мы спортивная федерация, и мы действительно защищаем интересы спорта. Вы знаете, он нужен для того, чтобы объединять людей. Мы видели это в 2014 году, когда в Минске в Беларуси проводили чемпионат мира. Это был большой праздник игры. Люди были очень счастливы. А ситуация, которая есть сейчас, - мое мнение - показывает, что люди пытаются использовать спорт как платформу для защиты или продвижения своих личных интересов. И это мы не должны принимать. Пусть спорт будет аполитическим. Я считаю, что нам это не нужно.





Глава IIHF, говоря про личные интересы, намекает на грядущие выборы. Стакису нужно переизбираться менее чем через две недели. Но на этом околохоккейные сенсации с приставной "анти" не закончились. Депутат Сейма Латвии от входящего в правящую коалицию объединения «Для развития / За!» Айгарс Бикше выступил с призывом на своей страничке в соцсети.





"Есть предложение: Латвия берет в заложники всю белорусскую хоккейную команду и отпускает ее на границе в обмен на всех политзаключенных белорусского режима. Наш ответ террористам должен быть громким и чувствительным".

"Нам уже нечего терять, мы и так потеряли слишком много свободы, самоуважения и гордости! Достаточно просто задержать "террористическую вишенку" — белорусскую хоккейную команду".





Напомним, что сейчас в Латвии находятся 44 человека - от тренерского штаба до сервисменов. Интересно, каково было их матерям, женам и детям прочитать такое предложение Бикше?!







Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия):



Он поклонник легиона СС, который выжигал деревни в Белоруссии и в России. Послушайте, 25 лет звучит одно и то же. Вот одно и то же происходит в Прибалтике. Для вас все это незначительный эпизод? Неужели вы не понимаете, что это часть системы? Ни один правозащитник за вчерашний день не возвысил голос против слов этого малоприятного депутата латышского парламента. Никто! То есть, это нормально – взять хоккейную сборную в заложники? Это нормально – надругаться над национальным флагом суверенной страны?



Действительно, потом там же на странице в Facebook Бикше извинился перед нашими хоккеистами и болельщиками. Мол, предложение о заложниках не было на самом деле угрозой. Однако все эти поступки (в общем и целом) даже у латвийских чиновников вызывают недоумение. Поддержку белорусской стороне выразил глава Федерации хоккея балтийской страны Айгарс Калвитис. А накануне функционер заметил, что несколько команд-участниц чемпионата мира также в знак солидарности с Беларусью решили снять свои флаги.



"После действий политиков, направленных против флага Беларуси и их заявлений в различных СМИ против символов Беларуси, мы бы хотели еще раз заверить вас в том, что национальная команда Беларуси находится в полной безопасности и под защитой полиции Латвии и наших служб безопасности. Я ответственно заявляю об этом после проведения консультаций и получения заверений от представителей нашего правительства. Все, что касается белорусского флага или других символов и обозначений, представленных на арене, а также на территории около арен, находящейся под непосредственным контролем Организационного комитета, останется без изменений - подчеркнул глава Федерации хоккея Латвии. Мы хотим заверить вас в нашей полной поддержке, направленной на защиту Беларуси как члена семьи - Международной федерации хоккея".



Генпрокуратура Беларуси возбудила в отношении главы Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на разжигание национальной вражды по признаку национальной принадлежности.







Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:



Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.



Казалось бы, при таких условиях наши парни должны были бы мобилизироваться. Тем более Михаил Захаров повез на чемпионат мира самый сильный состав за последние лет 5-6. У главкома на руках был карт-бланш. Оттого тренер отправлялся в Ригу чуть ли не за медалями. Однако за одну игру до финиша групповой стадии наша сборная на предпоследнем месте турнирной таблицы октета А. Во вторник - заключительный поединок против россиян.



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