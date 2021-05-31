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Басков о тренерском штабе на ЧМ по хоккею: пора перестать искать оправдания

31.05.2021 17:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая ― Sputnik. Тренерскому штабу сборной Беларуси нужно перестать искать оправдания за результат в ошибках хоккеистов, они должны поверить в игроков, дать им это почувствовать, заявил председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

По его словам, все хоккеисты в национальной команде – профессионалы.

"Они приезжают в сборную не для того, чтобы отдохнуть после напряженного сезона – они едут туда на равных сражаться с лучшими хоккеистами мира, в число которых входят и сами", – приводит слова Баскова ФХБ.

Он подчеркнул, что несмотря на критику со стороны тренеров нацкоманды, состав белорусской сборной в этом году на мировом форуме – один из сильнейших за последние годы.

Следующий матч спортсмены проведут 1 июня против команды России. Баскову хотелось бы, чтобы хоккеисты и тренеры в этой встрече "вновь ощутили себя одной командой".

"В первую очередь, тренерский штаб должен перестать искать оправдания за результат в ошибках игроков и дать парням почувствовать, что верит в них. Ведь сделать из хоккеистов команду – основная задача главного тренера национальной сборной", – добавил Басков.

Матч Россия – Беларусь на ЧМ по хоккею

Председатель ФХБ уверен, что встреча со сборной России 1 июня – возможность достойно завершить ЧМ. 

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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"Получилось же у нас навязать борьбу Швеции, Чехии, да и в других матчах шансы зацепиться имелись", – отметил Басков.

Белорусы в турнирной таблице занимаю последнее место в группе А, набрав всего четыре очка в шести сыгранных матчах. В частности, национальная сборная по хоккею ничего не смогла противопоставить команде Швейцарии на ЧМ, проиграв со счетом 0:6.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские хоккеисты на чемпионате мира в Риге проиграли пять матчей из шести и не смогли выйти в плей-офф.
 
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