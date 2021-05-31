Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Как долго может побеждать солигорский "Шахтер"? Почему у Леонида Кучука так и не получилось "завести" минское "Динамо"? Насколько высоко может забраться скромный "Гомель"? Очередные футбольные выходные ставят ряд интересных вопросов. Давайте разбираться.

Абсолютный рекорд

Еще никогда в истории чемпионата Беларуси команда не начинала сезон с 11 побед кряду. Роману Григорчуку и его "Шахтеру" удалось установить историческое достижение. Любопытно, но раньше даже клубы, выигравшие всего 8 стартовых встреч, неизменно становились чемпионами. Так что шансы "горняков" на третий титул сейчас крайне высоки.

Впрочем, не стоит короновать желто-черных прямо сейчас. Все-таки команде еще предстоит летняя (а потом, может быть, и осенняя) еврокубковая кампания. Высокая плотность матчей, усталость возрастных лидеров – все это может негативно сказаться на качестве игры. Еще один важнейший фактор – Дембо Дарбо.

Лучший бомбардир первенства снова забил и принес своей команде минимальную победу над "Торпедо-БелАЗ". Но уже через пару месяцев форвард вполне может за кругленькую сумму отправиться в один из клубов России или Казахстана. Получится ли у "Шахтера" реинвестировать вырученные средства в состав и не растерять удаль на поворотах? Честный ответ на этот вопрос может расстроить болельщиков "горняков".

Майское обострение

Все-таки нужно ценить и уважать традиции так, как это делают в минском "Динамо". Даже такой именитый наставник как Леонид Кучук оказался не в состоянии пережить май в роли главного тренера "бело-синего" клуба. Тренер подал в отставку, в клубе раздумывают, принимать ли её. Но нельзя заставить тренера эффективно работать против его воли. А Леонид Станиславович, похоже, и правда собрался отдохнуть.

По неофициальном информации руководство "Динамо" будет пересматривать контракты футболистов и тренеров так, чтобы они соответствовали объявленной политике "потолка зарплат". Неприятные обстоятельства для игроков, ранее подмахнувших договоры на других условиях. Возможно, кто-то не захочет оставаться в клубе, и мы увидим серьезный отток кадров.

С другой стороны, на некоторых позициях в ростере "Динамо" сейчас явный перегруз. Возьмем, например, вратарскую линию. Россиянин Евгений Помазан, белорусский сборник Егор Хаткевич, любимец болельщиков Максим Плотников и юный воспитанник Даниил Шапко. Ну зачем столько? В атаке тоже густо: на лавке сидят Евгений Шикавка и Владимир Хващинский, не получает место в старте Иван Бахар.

Еще один важный вопрос: кто вместо Кучука? В структуре клуба есть уважаемый футболистами и болельщиками Артем Челядинский. Сможет ли бывший защитник московского "Локомотива", а ныне тренер дубля минчан, стать адекватной заменой Кучуку? Чтобы узнать ответ, Челядинскому нужно дать шанс поработать с основой хотя бы до конца сезона.

Гомельский вальс

Знаменитую песню группы "Крама" мы вспомнили не зря. Игра "Гомеля" действительно напоминает танец. Если южанам удается поймать ритм, их матчи напоминают настоящий бал. Мастерские па, взаимопонимание на высочайшем уровне, пиршество голов. И все это на фоне довольно скромного по меркам Высшей лиги состава.

Судите сами, в атаке "Гомеля" результативно "солируют" Андрей Соловей и Дмитрий Гомза. Футболисты, которые ранее не раскрывались в сильнейшем дивизионе страны. А теперь их футбольный "танец" выводит "бело-зеленых" на третье место в турнирной таблице. Игра против "Минска" – наглядный пример того, как может действовать слаженная и вдохновленная команда.

"Гомель" просто-напросто разобрал "горожан" на атомы, отправив в сетку соперника пять безответных мячей. Стоит сказать, что у столичной команды сейчас непростые времена, конфликт в руководстве привел к отставке Игоря Шлойдо, и публичная поддержка игроками и работниками клуба своего многолетнего босса на ситуацию в лучшую сторону не повлияла.

Однако, нельзя не похвалить Ивана Биончика: за полтора года работы в Гомеле он помог клубу сделать большой шаг вперед в организации игры и понимании стратегии развития. Может быть, именно союз главного тренера и спортивного директора Виктора Бореля поможет "Гомелю", наконец, избавиться от репутации нестабильной команды-"лифта", постоянно проходящей "очищение" в Д2.

Движение вперед

Много копий было сломано вокруг фигуры Кирилла Альшевского. В прошлом сезоне ему не дали довести БАТЭ до финиша сезона, свой новый шанс он получил в Бресте, и поначалу тоже не впечатлял. Но надо помнить, что из себя представляет "Рух". Одна половина - прошлогодняя команда, работавшая с Александром Седневым, вторая – выходцы из "Динамо-Брест" Сергея Ковальчука.

Разумеется, чтобы интегрировать две столь непохожие по бэкграунду и достижениям группы понадобилось время. "Рух" растерял внушительное количество очков на старте сезона, но постепенно игроки все лучше адаптируются и к новым требованиям, и друг к другу. В матче с "Динамо" зрители увидели первые плоды – дисциплинированную команду с четко прослеживаемым игровым рисунком.

Альшевский требует от игроков контроля мяча и пространства. "Рух" разыгрывает мяч от своих ворот, даже находясь под мощным давлением соперника. Команда обладает и вариативностью в атаке. Например, против "Динамо" вышли два крупных форварда Лаптев и Диалло. Они в итоге и соорудили единственный забитый мяч.

"Рух" уже обошел брестское "Динамо" в турнирной таблице. И вполне может оказаться в тройке призеров по итогам сезона. Правда, для этого нужно провести еще 19 матчей, ждем с нетерпением.