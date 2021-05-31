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Агуэро перешел в "Барселону"
31.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро перешел в "Барселону", сообщает пресс-служба каталонцев. С 2011 нападающий выступал за "Манчестер Сити", вместе с которым выиграл 5 чемпионатов Англии, Кубок и 3 Суперкубка этой страны. Летом контракт аргентинца с "горожанами" истекает.
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Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро перешел в "Барселону", сообщает пресс-служба каталонцев. С 2011 нападающий выступал за "Манчестер Сити", вместе с которым...
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