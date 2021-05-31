|
Беларусь победила Португалию 3:2 в золотой Евролиге
31.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Мужская сборная Беларуси по волейболу непростой победой завершает домашний этап золотой Евролиги. После победы над Чехией 3:1 и поражения от Турции 0:3 сегодня команда Виктора Бекши вырвала викторию у Португалии, 3:2, и вышла на второе место в турнирной таблице группы С. Следующий - второй этап соревнований пройдет в Португалии с 4 по 6 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская сборная Беларуси по волейболу непростой победой завершает домашний этап золотой Евролиги. После победы над Чехией 3:1 и поражения от Турции 0:3 сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)