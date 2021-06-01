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СМИ сообщили о подписании Месси контракта с "Барселоной"

01.06.2021 19:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Аргентинский форвард Лионель Месси подписал двухлетний контракт с испанским футбольным клубом "Барселона", сообщает журналист Мигель Рико в Twitter.

Каталонцы, как ранее писали СМИ, предложили 33-летнему футболисту десятилетний контракт. Позже президент клуба Жоан Лапорта пояснил, что соглашение пока не подписано, но "все хорошо".

По информации источника, аргентинец дол согласие на продолжение сотрудничества с "сине-гранатовыми". Подробности нового контракта, рассчитанного на два года, не уточняются.

Напомним, нынешнее соглашение Месси с "Барселоной" истекает 30 июня.

В минувшем сезоне аргентинец провел 47 матчей во всех турнирах и забил 38 мячей, отдал 14 голевых передач.

 
Теги: Минск
 
 
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Контракт Месси, выступающего за "Барселону" с 2005 года, вот-вот истечет, официальной информации о продлении соглашения пока нет.
 
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