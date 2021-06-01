|
СМИ сообщили о подписании Месси контракта с "Барселоной"
01.06.2021 19:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Аргентинский форвард Лионель Месси подписал двухлетний контракт с испанским футбольным клубом "Барселона", сообщает журналист Мигель Рико в Twitter.
Каталонцы, как ранее писали СМИ, предложили 33-летнему футболисту десятилетний контракт. Позже президент клуба Жоан Лапорта пояснил, что
По информации источника, аргентинец дол согласие на продолжение сотрудничества с "сине-гранатовыми". Подробности нового контракта, рассчитанного на два года, не уточняются.
Напомним, нынешнее соглашение Месси с "Барселоной" истекает 30 июня.
В минувшем сезоне аргентинец провел 47 матчей во всех турнирах и забил 38 мячей, отдал 14 голевых передач.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракт Месси, выступающего за "Барселону" с 2005 года, вот-вот истечет, официальной информации о продлении соглашения пока нет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)