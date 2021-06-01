|
Наоми Осака снялась с турнира "Ролан Гаррос"
01.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
И причиной стала не травма теннисистки. Еще до старта турнира японка предупредила организаторов, что из-за психологических проблем отказывается в участии в послематчевых пресс-конфренциях. Наоми не пришла на общение с журналистами после победного поединка первого круга и была оштрафована на 15 тысяч долларов. Кроме того, руководство турниров Большого шлема заявило о возможной дисквалификации теннисистки. Дожидаться такого решения Осака не стала и покинула "Ролан Гаррос".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И причиной стала не травма теннисистки. Еще до старта турнира японка предупредила организаторов, что из-за психологических проблем отказывается в участии в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)