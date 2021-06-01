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IBU запретил использование фтора для лыж на соревнованиях

02.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Международный союз биатлонистов (IBU) ввел запрет на использование особо вредных фторсодержащих продуктов на соревнованиях, начиная с нового сезона-2021/22, сообщается на сайте IBU.

IBU запретил "владение, применение, использование, продажу, раздачу или торговлю любыми продуктами, содержащими перфтороктановую кислоту (PFOA/С8) на всех мероприятиях под эгидой организации".

Регламент ЕС гласит, что запрещено производить, продавать или использовать продукты с PFOA. Высокоуглеродистые фторосодержащие воски - продукты C8 - подпадают под этот запрет, в то время как продукты с низкоцепочечным фтором C6 по-прежнему разрешено производить, продавать или использовать.

Отмечается, что IBU по-прежнему привержен введению полного запрета на фтор и разработке методов тестирования для обеспечения соревнований без фтора в будущем.

Ранее IBU и Международной федерации лыжного спорта (FIS) приняли решение отказаться от применения фторсодержащих веществ, которые сильно загрязняют окружающую среду.

Для этого была создана совместная рабочая группа, которая работала над разработкой устройства и внедрением соответствующих протоколов во всех дисциплинах к началу сезона-2020/21. Внедрение устройства Fluorine Tracker, которое будет определять присутствие фторосодержащих продуктов на лыжах, будет отложено до конца сезона-2021/22. IBU отмечает, что организации требуется больше времени для разработки и тестирования устройства. 

 
Теги: Минск
 
 
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Национальные федерации перед стартом нового сезона будут обязаны подписать декларацию о соблюдении новых правил.
 
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