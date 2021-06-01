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Сборная России разгромила белорусов на ЧМ по хоккею в Риге

02.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Сборная Беларуси проиграла с крупным счетом команде России на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге, передает Sputnik.

© Photo : ФХРБ
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Последняя встреча дружин в рамках группового этапа соревнований состоялась во вторник 1 июня на льду Олимпийского спортивного центра.

Первый период для команды Михаила Захарова получился провальным: белорусы пропустили пять шайб. В составе российской сборной отметились Никита Нестеров (36-я секунда, 16-я минута), Эмиль Галимов (4-я минута), Максим Шалунов (9), Михаил Григоренко (10).

Второй период сборные провели без забитых голов, а в середине третьего россияне увеличили отрыв – на 52-й минуте Алексея Колосова "пробил" Дмитрий Воронков.

Для сборной России этот матч ничего не решал – накануне они досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал ЧМ, обыграв шведов.

Беларусь завершила ЧМ в Риге на 8-м месте группы А: из семи матчей команда сумела выиграть только один – с минимальным счетом 1:0 у шведов.

В четвертьфинале на ЧМ в четверг 3 июня сыграют: Россия – Канада, Швейцария – Германия, США – Словакия, Финляндия – Чехия.

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Теги: Минск
 
 
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Для сборной России этот матч ничего не решал – накануне они досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал ЧМ, обыграв шведов.
 
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