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Анчелотти возглавил мадридский "Реал"
02.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Итальянский специалист Карло Анчелотти занял должность главного тренера мадридского "Реала", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
"Сливочные" остались без главного тренера
Анчелотти, который с декабря 2019 года возглавлял английский "Эвертон", занял вакантное место. Контракт с 61-летним итальянцев рассчитан на три года
© REUTERS / SUSANA VERA
Напомним, Анчелотти уже тренировал "Реал" – в период с 2013 по 2015 год. Вместе с мадридским клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Анчелотти также работал с итальянскими "Ювентусом", "Миланом" и "Наполи", французским "Пари Сен-Жермен", лондонским "Челси" и мюнхенской "Баварией".
В чемпионате Испании "Реал" в прошлом сезоне стал вторым.
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Итальянец вернулся в Мадрид спустя шесть, со "сливочными" он выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
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