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Анчелотти возглавил мадридский "Реал"

02.06.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Итальянский специалист Карло Анчелотти занял должность главного тренера мадридского "Реала", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

"Сливочные" остались без главного тренера после ухода француза Зинедина Зидана 27 мая.

Анчелотти, который с декабря 2019 года возглавлял английский "Эвертон", занял вакантное место. Контракт с 61-летним итальянцев рассчитан на три года 

© REUTERS / SUSANA VERA
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Напомним, Анчелотти уже тренировал "Реал" – в период с 2013 по 2015 год. Вместе с мадридским клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Анчелотти также работал с итальянскими "Ювентусом", "Миланом" и "Наполи", французским "Пари Сен-Жермен", лондонским "Челси" и мюнхенской "Баварией".

В чемпионате Испании "Реал" в прошлом сезоне стал вторым.

 
Теги: Минск
 
 
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Итальянец вернулся в Мадрид спустя шесть, со "сливочными" он выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
 
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