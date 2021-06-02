Источник материала: Sputnik Беларусь

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, вместо того, чтобы играть в плей-офф и замахиваться на покорение пьедестала почета, о чем в кулуарах вел разговоры главный тренер Михаил Захаров, наша дружина досрочно отбыла домой с поникшими головами и опущенными к долу глазами. С подмоченной репутацией, совсем налегке. Очень стыдно…

Мало того, что Захаров и компания заняли последнее место в октете А, не вылетев из элиты только благодаря милости IIHF, за которой скрывается ее организационная немощь (Международная федерация не смогла провести турниры в остальных дивизионах), так еще и в двух последних баталиях чемпионата со швейцарцами и россиянами случился "вынос тела".

Два фиаско со счетом 0:6 – это приговор тренерским потугам ММЗ. Несостоятелен! И, конечно, попрек хоккеистам, которые не услышали призывов не падать духом и как следует настроиться на матч с россиянами, хотя бы из чувства самоуважения.

Так нельзя, мужики!

Первую шайбу белорусы пропустили уже на 36-й секунде. Во второй раз самый несчастный игрок белорусской сборной в Риге голкипер Шостак (объяснения – ниже) капитулировал на 5-й минуте. Стартовый период не миновал экватор, как соперник отличился третьим взятием белорусских ворот.

К 17-й минуте преимущество россиян выросло до пяти шайб, что было сущим неприличием. Ведь надо понимать, что ничего особо выдающегося соперник не предлагал, но подопечные Захарова, пока наставник строил страшные гримасы на скамейке, еле-еле ползали по льду, бросив на произвол судьбы вначале Шостака, а затем и Колосова.

Так нельзя, мужики! Я могу понять, какой психологический слом вы пережили за последнюю неделю, и насколько, в принципе, тягостным получился этот чемпионат, еще и закованный в кандалы "ковидных" ограничений. Однако есть планка, ниже которой профессионалам опускаться негоже.

Впрочем, все вам воздастся – даже не сомневайтесь! Как писал болельщик Махатма Ганди: "Единственный тиран, которого я признаю – это внутренний голос". Скоро вы сие осознаете, ибо не только болельщикам, но и вам жить с этим последним местом и "два раз по 0:6, пожалуйста".

© Sputnik / Григорий Сысоев Голкипер сборной Беларуси по хоккею Константин Шостак

А если собственное "я", вдруг, сумеет абстрагироваться, микшировать степень конфуза, то ваши приятели-одноклубники добрыми подначками и милыми розыгрышами, сумеют разбередить "рижскую рану". Поверьте, так и будет – готовьтесь! И это хорошо, ибо на пользу! Осознание греха не унижает человека, но способствует его спасению.

Спасаться же после чемпионата мира в "одной соседней стране" необходимо – откладывать будет уже не ошибкой, а преступлением. Причем начинать надо с поиска наставника, который мог бы объединить хоккеистов свежими идеями и "поставить" современный, а не допотопный хоккей а-ля Захаров – быстрый, агрессивный, злой и даже наглый. Кстати, возможно, не надо проводить никого "глубокого поиска". Я знаю одного специалиста, который вскоре приедет в столицу Беларуси для начала межсезонной работы в минском "Динамо". А против пресловутой посадки на два стула в данной конкретной ситуации никаких контраргументов не выдвину. Пущай совмещает!

© Sputnik / Григорий Сысоев Вратарь сборной Беларуси Алексей Колосов и форвард российской команды Никита Нестеров

Да и опять обратимся к классику Захарову, который перманентно ставил нам в пример опыт Казахстана, где рулевой "Барыса" всегда возглавляет и национальную дружину. Так, почему бы напоследок, прежде, чем спеть олимпийскую, отходную песню – "До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес", - не прислушаться к мнению специалиста, собиравшегося выиграть в Риге медали?!

А Казахстан за что?!

Кстати, как не был я разочарован ММЗ, что обманул все ожидания и погубил самые светлые мечты, но в те минуты, когда россияне вбивали своими голами гвозди в крышку одного ритуального предмета, мне было его жаль. Совсем немилостива к Захарову оказалась судьба. Вначале опустила, потом подразнив чуть приподняла, но затем вовсе бросила оземь, повергнув ниц.

Но с другой стороны, и это уже совершенно прозрачно, ничего иного получиться у ММЗ не могло. С таким хоккеем, что проповедовал Захаров уже лет десять, как не берут в космонавты, то бишь, в середняки, не говоря уже о медалистах топ-турниров. Есть две разные жизненные парадигмы - "бояться умереть" и "хотеть жить". В переложение на язык хоккея они звучат так: "бояться пропустить" и "хотеть забить".

© AFP 2020 / GINTS IVUSKANS Сборная Беларуси по хоккею после матча с командой России на ЧМ в Риге

ММЗ проповедовал первый вариант ущербный по содержанию. Особенно если еще допущены промахи в физической подготовке. Тупиковый путь. Захаров отстал от жизни, что и не простили хоккейные боги.

Но, Михаил Михайлович, Казахстан, за что вы "похоронили"?! Это не смешно, ибо крайне печально! Учитывая, что Захаров уроженец Усть-Каменогорска и воспитанник тамошней "Устинки", его симпатии понятны. Так молчал бы в тряпочку! Но нет. ММЗ начал нахваливать сборную Казахстана и уверять всех, что она впервые выйдет в плей-офф. Предлагал пари и… сглазил! Никакого свершения. Казахстан так, никуда и не вышел.

Теперь о голкипере Шостаке. Константин еще одна условная "жертва" немилости хоккейных богов к Захарову. Так уж получилось, что именно Шостака, которого ММЗ уговорил выступать за родную страну, тренер априори видел "номером один" в Риге. Хотя, например, я отдавал предпочтение Колосову, считая, что в спаррингах, предшествовавших чемпионату мира, не было по-настоящему равных условий внутренней конкуренции.

Тем не менее, Шостак – хороший вратарь, который, уверен, принесет много радостей болельщикам. Но в Риге он попал в крутой переплет. Константин занял место в воротах в первом поединке со словаками, однако покинул их спустя 11 минут и 2 секунды, пропустив три шайбы. После этого Шостак вовсе выпал из заявки, но в игре со швейцарцами Захаров вернулся к его кандидатуре. Итог: пропущенная шайба на 36-й секунде, замена на 22-й минуте.

С россиянами случилось гротескное повторение "пройденного": первую шайбу Константин выгреб из-за спины опять на 36-й секунде, а на скамейке запасных, пропустив еще раз, оказался по прошествии четырех с половиной минут. Причем, еще раз повторю: Шостак – хороший вратарь.

К слову, то, как Захаров жонглировал вратарским трио – весьма показательно. Например, он вначале оставил в запасе, потом превознес, а затем отказал в доверии опытному Тэйлору. Это мини-модель в канве общей системы управления сборной.

© AFP 2020 / GINTS IVUSKANS Хоккеисты сборной Беларуси подбадривают вратаря Алексея Колосова

В матче с россиянами опять почти все сочетания смешались. За все время подготовки и самого чемпионата рулевой так и не порадовал устойчивыми тройками нападения и парами защитников. Рационалистически объяснить это дергание и трясучку я не берусь.

Или Климович. Наш юный нападающий мог отличиться и в баталии со швейцарцами, и в матче с россиянами. Причем в заключительной баталии Данила уже вышел в первой тройке с Шаранговичем и Платтом. Как это стыкуется с прежним отсутствием доверия со стороны Захарова? Метания, одни метания…

Но, хватит самобичевания! В конце концов, не только мы не пробились в плей-офф. Чемпионат мира в "одной соседней стране" остался без хозяйской сборной. Смотрим турнир дальше, надеясь, что в Риге Захаров достиг дна, от которого уже другой тренер сумеет оттолкнуться, и… Прыгнуть вверх!