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Хоккеист брестского "Строителя" пережил остановку сердца во время матча
02.06.2021 13:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. У игрока брестского "Строителя" Евгения Михейчика во время матча финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве остановилось сердце, сообщил директор клуба Василий Лещинский.
Инцидент произошел во время поединка против "Минска" 1 июня в Бресте. В ходе игры 29-летний хоккеист "Строителя" потерял сознание.
"Бригада скорой медицинской помощи констатировала остановку сердца. Реанимацию провели на поле, затем спортсмена отвезли в больницу скорой помощи", - приводит слова Лещинского
Он добавил, что в настоящее время спортсмен находится в реанимации. Врачи оценивают состояние Михейчика как стабильное.
"Назначено углубленное обследование, по его результатам будет понятна причина произошедшего", - отметил Лещинский.
Директор команды обратил внимание, что в мае игрок прошел медосмотр, тогда никаких проблем со здоровьем у него выявлено не было.
"Минск" в итоге одержал победу над "Строителем" – 2:1. Счет в финальное серии 2:2. Чемпион Беларуси определится 4 июня в заключительном матче серии в Минске.
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Врачи скорой прямо на поле оказали 29-летнему спортсмену медицинскую помощь, сейчас он находится в реанимации.
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