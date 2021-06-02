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Хоккеист брестского "Строителя" пережил остановку сердца во время матча

02.06.2021 13:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. У игрока брестского "Строителя" Евгения Михейчика во время матча финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве остановилось сердце, сообщил директор клуба Василий Лещинский.

Инцидент произошел во время поединка против "Минска" 1 июня в Бресте. В ходе игры 29-летний хоккеист "Строителя" потерял сознание.

"Бригада скорой медицинской помощи констатировала остановку сердца. Реанимацию провели на поле, затем спортсмена отвезли в больницу скорой помощи", - приводит слова Лещинского БелТА.

Он добавил, что в настоящее время спортсмен находится в реанимации. Врачи оценивают состояние Михейчика как стабильное.

"Назначено углубленное обследование, по его результатам будет понятна причина произошедшего", - отметил Лещинский.

Директор команды обратил внимание, что в мае игрок прошел медосмотр, тогда никаких проблем со здоровьем у него выявлено не было.

"Минск" в итоге одержал победу над "Строителем" – 2:1. Счет в финальное серии 2:2. Чемпион Беларуси определится 4 июня в заключительном матче серии в Минске.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Врачи скорой прямо на поле оказали 29-летнему спортсмену медицинскую помощь, сейчас он находится в реанимации.
 
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