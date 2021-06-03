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А. Соболенко стала первой сеяной на турнире "Ролан Гаррос - 2021"

03.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Арина Соболенко стала первой из сеяных на текущем турнире "Ролан Гаррос". Это случилось после того, как австралийка Эшли Барти покинула Grand Slam. Первый номер мирового рейтинга не смогла завершить матч второго круга против Магды Линетт из Польши из-за травмы левого бедра. К тому моменту, когда Барти приняла решение оказаться от борьбы, она успела уступить  1:6 в первом сете. Во второй партии счет по геймам был  2:2. Таким образом, Соболенко, имеющая третий номер посева, отныне является самой рейтинговой теннисисткой Открытого чемпионата Франции. Напомним, Симона Халеп вообще не приехала на парижские грунтовые корты, а Наоми Осака снялась после первого раунда. Завтра за 1/8 финала первая ракетка Беларуси поборется с россиянкой Анастасией Павлюченковой. 


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Арина Соболенко стала первой из сеяных на текущем турнире "Ролан Гаррос". Это случилось после того, как австралийка Эшли Барти покинула Grand Slam. Первый номер мирового...
 
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