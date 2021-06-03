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К. Кольцов вошел в тренерский штаб хоккейного клуба "Спартака"

03.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Константин Кольцов вошел в тренерский штаб московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт клуба КХЛ. Прошлый сезон специалист провел на посту главного тренера "Динамо-Молодечно". Команде удалось дойти до четвертьфинала чемпионата Беларуси. Ранее Кольцов два года работал ассистентом главкома в минском "Динамо", затем возглавлял "Брест". Руководить "Спартаком" в грядущем сезоне будет Борис Миронов. 


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Теги: Брест, Могилев
 
 
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Константин Кольцов вошел в тренерский штаб московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт клуба КХЛ. Прошлый сезон специалист провел на посту главного...
 
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