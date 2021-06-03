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Константин Кольцов вошел в тренерский штаб московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт клуба КХЛ. Прошлый сезон специалист провел на посту главного тренера "Динамо-Молодечно". Команде удалось дойти до четвертьфинала чемпионата Беларуси. Ранее Кольцов два года работал ассистентом главкома в минском "Динамо", затем возглавлял "Брест". Руководить "Спартаком" в грядущем сезоне будет Борис Миронов.





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