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К. Кольцов вошел в тренерский штаб хоккейного клуба "Спартака"
03.06.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Константин Кольцов вошел в тренерский штаб московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт клуба КХЛ. Прошлый сезон специалист провел на посту главного тренера "Динамо-Молодечно". Команде удалось дойти до четвертьфинала чемпионата Беларуси. Ранее Кольцов два года работал ассистентом главкома в минском "Динамо", затем возглавлял "Брест". Руководить "Спартаком" в грядущем сезоне будет Борис Миронов.
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Константин Кольцов вошел в тренерский штаб московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт клуба КХЛ. Прошлый сезон специалист провел на посту главного...
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