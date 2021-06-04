|
Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали на "Ролан Гаррос"
04.06.2021 13:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в "умышленном проигрыше" на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает издание Parisien.
26-летняя спортсменка, по информации СМИ, была задержана в четверг, 3 июня, вечером, когда она выходила с сеанса массажа после окончания матча.
Россиянка подозревается в сдаче матча на "Ролан Гаррос" год назад: тогда она в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6).
Сейчас Сизикова находится под стражей в офисе юридической полиции. Перед задержанием в отеле, где проживала российская теннисистка, прошли обыски.
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя задержание Сизиковой, заявил, что бумаги по этому поводу в организацию пока не поступали.
"Можем предполагать, что речь о договорных матчах, но пока нет бумаг, не можем ничего делать. Мне сообщили, что она задержана. Но это компетенция правоохранительных органов", - сказал Тарпищев, слова которого приводит
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французская прокуратура открыла расследование по поводу возможного договорного матча с участием российской спортсменки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)