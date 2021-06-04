Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в "умышленном проигрыше" на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает издание Parisien.

26-летняя спортсменка, по информации СМИ, была задержана в четверг, 3 июня, вечером, когда она выходила с сеанса массажа после окончания матча.

Россиянка подозревается в сдаче матча на "Ролан Гаррос" год назад: тогда она в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6).

Сейчас Сизикова находится под стражей в офисе юридической полиции. Перед задержанием в отеле, где проживала российская теннисистка, прошли обыски.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя задержание Сизиковой, заявил, что бумаги по этому поводу в организацию пока не поступали.

"Можем предполагать, что речь о договорных матчах, но пока нет бумаг, не можем ничего делать. Мне сообщили, что она задержана. Но это компетенция правоохранительных органов", - сказал Тарпищев, слова которого приводит "Р-Спорт" .