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Азаренко вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
04.06.2021 14:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн - Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№16 в рейтинге WTA) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.
На пути Азаренко в третьем круге парижского турнира стала американка Мэдисон Киз (24). Белоруска без проблем расправилась со своей соперницей – 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.
© REUTERS / GONZALO FUENTES
В пятницу россиянка Анастасия Павлюченкова (32)
Ранее с турниром распрощались белорусы Ольга Говорцова (138), Александра Саснович (103) и Егор Герасимов (78).
Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" стартовал в Париже 30 мая и завершится 13 июня, его призовой фонд составляет более 34 миллионов евро.
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Экс-первая ракетка мира осталась единственной белоруской на турнире, ранее борьбу на парижских кортах завершили Александра Саснович, Ольга Говорцова и Арина...
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