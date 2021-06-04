Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн - Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№16 в рейтинге WTA) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.

На пути Азаренко в третьем круге парижского турнира стала американка Мэдисон Киз (24). Белоруска без проблем расправилась со своей соперницей – 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.

В пятницу россиянка Анастасия Павлюченкова (32) обыграла на "Ролан Гаррос" белоруску Арину Соболенко (4). К слову, Азаренко встретится со спортсменкой из России в следующем круге турнира.

Ранее с турниром распрощались белорусы Ольга Говорцова (138), Александра Саснович (103) и Егор Герасимов (78).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" стартовал в Париже 30 мая и завершится 13 июня, его призовой фонд составляет более 34 миллионов евро.