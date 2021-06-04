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Соболенко завершила выступление на "Ролан Гаррос"
04.06.2021 14:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн - Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№4 в рейтинге WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Париже, сообщает Sputnik.
Соболенко противостояла россиянка Анастасия Павлюченкова (32). Белоруска проиграла два сета из трех – 4:6, 6:2, 0:6. Встреча длилась 1 час 41 минуту.
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко
В пятницу в 1/16 финала "Ролан Гаррос" белоруска Виктория Азаренко (16)
Неудачно на турнире выступили и другие белоруски - Ольга Говорцова (138) и Александра Саснович (103).
Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" стартовал в Париже 30 мая и завершится 13 июня, его призовой фонд составляет более 34 миллионов евро.
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Белорусская теннисистка по итогам трех сетов уступила в двух сетах из трех российской спортсменке Анастасии Павлюченковой.
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