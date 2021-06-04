Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн - Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№4 в рейтинге WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Париже, сообщает Sputnik.

Соболенко противостояла россиянка Анастасия Павлюченкова (32). Белоруска проиграла два сета из трех – 4:6, 6:2, 0:6. Встреча длилась 1 час 41 минуту.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко

В пятницу в 1/16 финала "Ролан Гаррос" белоруска Виктория Азаренко (16) обыграла американку Мэдисон Киз (24) со счетом 6:2, 6:2.

Неудачно на турнире выступили и другие белоруски - Ольга Говорцова (138) и Александра Саснович (103).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" стартовал в Париже 30 мая и завершится 13 июня, его призовой фонд составляет более 34 миллионов евро.