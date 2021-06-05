Сборная Бразилии выступила против проведения Кубка Америки в стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Футболисты сборной Бразилии выступают против проведения Кубка Америки в стране, заявил капитан команды Каземиро.

Турнир изначально должен был пройти в Колумбии и Аргентине с 13 июня по 10 июля. В мае Южноамериканская конфедерация футбола в мае лишила Колумбию права проведения соревнований из-за ситуации в стране, затем и Аргентина из-за эпидобстановки лишилась этой возможности. Страной-хозяйкой Кубка Америки была выбрана Бразилия.

"Все знают нашу позицию по Кубку Америки в Бразилии. Яснее и быть не может. Мы хотим намного громче высказать свое мнение после игры отбора чемпионата мира против Парагвая (поединок состоится 8 июня - Sputnik)", - цитирует Каземиро Goal.com.

Капитан сборной подчеркнул, что это не только его позиция. Против проведения турнира выступает и главный тренер команды Тите. "Все вместе", - отметил Каземиро.